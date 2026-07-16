Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 73-Jährigen

Bad Bergzabern (ots)

Seit Mittwoch, 15.07.2026, wird ein in Bad Bergzabern wohnender 73-Jähriger vermisst. Er verließ am Mittwoch gegen 04:00 Uhr seine Wohnung. Zuletzt wurde der Vermisste zu Hause gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 73-jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 73-Jährigen:

- ca. 170 cm groß

- schlank

- graue lockige Haare

- Bekleidung nicht bekannt

Er ist mit eine roten Fiat Fiorino, Kennzeichen SÜW-C491 unterwegs.

Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/XDNQ3Cc

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 287 0 an die Polizei Landau zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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