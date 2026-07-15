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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung - 15-Jährige vermisst

Kandel (ots)

Seit Mittwoch, den 15.07.2026, wird eine in Kandel wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Mittwoch gegen 7 Uhr ein Krankenhaus in der Salzburger Straße. Zuletzt wurde die Vermisste auch hier gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

   - ca. 1,57m
   - ca. 48kg
   - schlanke Statur
   - stark geschminkt
   - aufgeklebte Wimpern
   - auffällige Narben am Unterarm
   - rosafarbenes T-Shirt
   - schwarze kurze Hose
   - verschiedenfarbige Socken mit weißen Sportschuhen.

Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/BXuE38X

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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