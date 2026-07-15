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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Freiheitsstrafe zur Bewährung nach Widerstand und Beleidigung von Polizeikräften

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.05.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6025116

Am 02.05.2025 kam es gegen 18 Uhr im Bereich der Ludwigshafener Innenstadt zu einem Polizeieinsatz aufgrund häuslicher Streitigkeiten zwischen einem damals 28-jährigen Mann und seiner damals 20-jährigen Partnerin. Im Rahmen des Polizeieinsatzes musste der Beschuldigte fixiert werden, wobei er die Einsatzkräfte beleidigte und sich so stark wehrte, dass die Beamten zum Teil leicht verletzt wurden.

Das Amtsgericht Ludwigshafen verurteilte den mittlerweile 29-Jährigen nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von vier Monaten, ausgesetzt zu einer 3-jährigen Bewährung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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