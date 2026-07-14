POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Seit Dienstag, 14.07.2026, wird ein in Fußgönheim wohnender 55-Jähriger vermisst. Er verließ am Dienstag gegen 11:45 Uhr ein Krankenhaus in der Bremserstraße in Ludwigshafen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 55-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so ...

mehr