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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 14.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6314590

Der am 14.07.2026 als vermisst gemeldete 55-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
F. Wunner
Führungszentrale

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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