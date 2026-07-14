Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Seit Dienstag, 14.07.2026, wird ein in Fußgönheim wohnender 55-Jähriger vermisst. Er verließ am Dienstag gegen 11:45 Uhr ein Krankenhaus in der Bremserstraße in Ludwigshafen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 55-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Beschreibung des 55-Jährigen: -1,70 m groß, -schlank, -ungepflegtes mittellanges Haar, -trug dunkle Kleidung, -führt evtl. einen Rucksack mit sich, -soll ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben.

Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/N5ycDl9

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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