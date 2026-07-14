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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus geparktem Auto

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagvormittag (12.07.2026, 19:45 Uhr - 13.07.2026, 11:40 Uhr) stahlen Unbekannte einen Airbag und einen digitalen Tacho aus einem in der Germersheimer Straße, Ecke Neustadter Ring, geparkten schwarzen BMW. Ein Zeuge hatte zuvor einen ebenfalls schwarzen BMW in der Straße beobachtet, dessen Insassen Bilder von dem Fahrzeug gemacht hätten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer kann Hinweise zu Tat, Täter oder dem beschriebenen Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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