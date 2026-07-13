Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Achtung vor Telefonbetrug - Falsche Bankmitarbeiter

Altrip / Frankenthal (ots)

Am Freitag (10.07.2026), gegen 12:45 Uhr, wurde eine Seniorin aus Altrip von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank angerufen. Unter der Legende, dass es Probleme mit dem Konto der Frau gebe, überredete er sie, einem weiteren angeblichen Mitarbeiter kurz darauf in der Wilhelmstraße ihre Bankkarte samt PIN-Nummer auszuhändigen. Im Nachgang stellte sie fest, dass mehr als 1.000 Euro von ihrem Konto abgehoben wurden. Den Abholer beschrieb die Geschädigte als circa 20-25 Jahre alt, circa 1,75 - 1,80 Meter groß, dunklen kurzen Haaren und dunkel tätowierten Armen. Er trug ein dunkles Shirt und eine dunkle Hose.

Mit derselben Masche wurde am Samstag (11.07.2026), gegen 13 Uhr, eine Seniorin aus der Johann-Strauß-Straße in Frankenthal kontaktiert. Auch sie wurde dazu bewegt, einem Abholer ihre Bankkarte mit PIN-Nummer auszuhändigen. Der Mann, der als circa 30 Jahre alt und dunkel bekleidet beschrieben wurde, nahm die Bankkarte gegen 14:15 Uhr an der Wohnanschrift der Frau entgegen. In diesem Fall ist noch nicht bekannt, ob eine Bargeldabhebung vom Konto der Geschädigten erfolgte.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Abholer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

- Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

- Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

- Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

- Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unsere Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

- Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

- Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

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