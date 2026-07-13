PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 24-Jähriger nach Angriff durch Personengruppe verletzt

Landau i. d. Pfalz (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau i. d. Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Sonntagabend (12.07.2026), gegen 20:30 Uhr, wurde ein 24-Jähriger durch eine Personengruppe attackiert. Die Gruppe soll den 24-Jährigen auf einem Parkplatz in der Straße An den Lerchenwiesen u.a. mit einem Messer verletzt haben. Die Gruppe ließ erst von dem Mann ab, als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen. Der 24-Jährige wurde durch die Polizeibeamten in Sicherheit gebracht und in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Die Staatsanwaltschaft Landau i. d. Pfalz und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Zuvor gegen 19:50 Uhr wurde ein 71-Jähriger in der gleichen Straße (An den Lerchenwiesen) angegriffen und verletzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zur Tataufklärung und zur Identifizierung von möglichen Tatverdächtigen wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Haben Sie am Sonntagabend, gegen 19 Uhr bis 21 Uhr, Fahrzeuge oder Personen in der Straße An den Lerchenwiesen oder in der Umgebung beobachtet?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Landau i.d. Pfalz
Frau Leitende Oberstaatsanwältin Möhlig
Tel.: 06341/22-0

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 17:25

    POL-PPRP: Brand auf Gelände eines Recyclingbetriebs

    Schifferstadt (ots) - Am heutigen Nachmittag, (12.07.2026, gegen 16:20 Uhr) brach auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes im Mühlweg in Schifferstadt ein Feuer im Bereich einer Müllablagefläche im Außenlagerbereich aus. Derzeit laufen umfassende Brandbekämpfungsmaßnahmen der Feuerwehr um ein Übergreifen auf angrenzende Gebäudeteile des Betriebes zu verhindern. Die Polizei ist mit mehreren Kräften im Rahmen von ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 13:31

    POL-PPRP: Nachtragsmeldung zu Ertrunkene Person im Binsfeldsee

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6312606. Im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der Leichnam des tadschikischen 37-Jährigen am heutigen Mittag, 12.07.2026, geborgen werden. Wie es zu dem Badeunfall gekommen ist, wird nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 11:25

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 48-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6312594 Der am 11.07.2026 als vermisst gemeldete 48-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren