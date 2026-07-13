Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 24-Jähriger nach Angriff durch Personengruppe verletzt

Landau i. d. Pfalz (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau i. d. Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Sonntagabend (12.07.2026), gegen 20:30 Uhr, wurde ein 24-Jähriger durch eine Personengruppe attackiert. Die Gruppe soll den 24-Jährigen auf einem Parkplatz in der Straße An den Lerchenwiesen u.a. mit einem Messer verletzt haben. Die Gruppe ließ erst von dem Mann ab, als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen. Der 24-Jährige wurde durch die Polizeibeamten in Sicherheit gebracht und in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Die Staatsanwaltschaft Landau i. d. Pfalz und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Zuvor gegen 19:50 Uhr wurde ein 71-Jähriger in der gleichen Straße (An den Lerchenwiesen) angegriffen und verletzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zur Tataufklärung und zur Identifizierung von möglichen Tatverdächtigen wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Haben Sie am Sonntagabend, gegen 19 Uhr bis 21 Uhr, Fahrzeuge oder Personen in der Straße An den Lerchenwiesen oder in der Umgebung beobachtet?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

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