Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Gelände eines Recyclingbetriebs

Schifferstadt (ots)

Am heutigen Nachmittag, (12.07.2026, gegen 16:20 Uhr) brach auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes im Mühlweg in Schifferstadt ein Feuer im Bereich einer Müllablagefläche im Außenlagerbereich aus. Derzeit laufen umfassende Brandbekämpfungsmaßnahmen der Feuerwehr um ein Übergreifen auf angrenzende Gebäudeteile des Betriebes zu verhindern. Die Polizei ist mit mehreren Kräften im Rahmen von Verkehrsmaßnahmen vor Ort. Die entstandene Rauchsäule ist kilometerweit und somit auch ortsübergreifend sichtbar. Hinweise zur Brandursache und anzunehmenden Sachschadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

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