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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtragsmeldung zu Ertrunkene Person im Binsfeldsee

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6312606.

Im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der Leichnam des tadschikischen 37-Jährigen am heutigen Mittag, 12.07.2026, geborgen werden. Wie es zu dem Badeunfall gekommen ist, wird nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Schulte
Führungszentrale

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6312594 Der am 11.07.2026 als vermisst gemeldete 48-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. ...

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  • 11.07.2026 – 19:58

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    Speyer (ots) - Am Samstag, 11.07.2026, gegen 14:20 Uhr geriet ein 37-jähriger Mann beim Baden im Binsfeldsee in Speyer aus bislang ungeklärter Ursache in eine Notlage. Dies wurde von Zeugen beobachtet. Die unmittelbar eingeleiteten Rettungsversuche durch anwesende Personen verliefen erfolglos. Der 37-Jährige konnte anschließend nicht mehr aufgefunden werden. Trotz umfangreicher Such- und Rettungsmaßnahmen der ...

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