POL-PPRP: Nachtragsmeldung zu Ertrunkene Person im Binsfeldsee

Speyer (ots) - Am Samstag, 11.07.2026, gegen 14:20 Uhr geriet ein 37-jähriger Mann beim Baden im Binsfeldsee in Speyer aus bislang ungeklärter Ursache in eine Notlage. Dies wurde von Zeugen beobachtet. Die unmittelbar eingeleiteten Rettungsversuche durch anwesende Personen verliefen erfolglos. Der 37-Jährige konnte anschließend nicht mehr aufgefunden werden. Trotz umfangreicher Such- und Rettungsmaßnahmen der ...

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