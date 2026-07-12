POL-PPRP: Nachtragsmeldung zu Ertrunkene Person im Binsfeldsee
Ludwigshafen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6312606.
Im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der Leichnam des tadschikischen 37-Jährigen am heutigen Mittag, 12.07.2026, geborgen werden. Wie es zu dem Badeunfall gekommen ist, wird nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein.
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