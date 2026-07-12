POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 48-Jährigen
Ludwigshafen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6312594
Der am 11.07.2026 als vermisst gemeldete 48-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.
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