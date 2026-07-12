POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 48-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, 10.07.2026, gegen 11:00 Uhr, wurde der Polizei eine Bedrohung in einem Wohnhaus im Stadtteil Oppau gemeldet. Aufgrund eines Hinweises, dass mit einer Schusswaffe gedroht worden sei, waren mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Alle beteiligten Personen konnten vor Ort angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte mehrere erlaubnisfreie ...

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