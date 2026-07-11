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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ertrunkene Person im Binsfeldsee

Speyer (ots)

Am Samstag, 11.07.2026, gegen 14:20 Uhr geriet ein 37-jähriger Mann beim Baden im Binsfeldsee in Speyer aus bislang ungeklärter Ursache in eine Notlage. Dies wurde von Zeugen beobachtet. Die unmittelbar eingeleiteten Rettungsversuche durch anwesende Personen verliefen erfolglos. Der 37-Jährige konnte anschließend nicht mehr aufgefunden werden.

Trotz umfangreicher Such- und Rettungsmaßnahmen der eingesetzten Rettungskräfte wurde der 37-Jährige bislang nicht gefunden. Die Suchmaßnahmen dauern an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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