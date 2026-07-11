Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 48-Jährigen

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Ludwigshafen (ots)

Seit Freitag, 10.07.2026, wird ein in Pforzheim wohnender 48-Jähriger vermisst. Er verließ am Freitag gegen 22:00 Uhr ein Krankenhaus in Ludwigshafen. Zuletzt wurde der Vermisste auch im Krankenhaus gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 48-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 48-Jährigen:

- 1,66m groß - schlank - Halbglatze - Dreitagebart - Tattoos (Oberarm links: Tribal; Unterarm links: Kreuz) - möglicherweise im Rollstuhl (nicht zwingend)

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-24250 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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