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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, gegen 11:00 Uhr, wurde der Polizei eine Bedrohung in einem Wohnhaus im Stadtteil Oppau gemeldet. Aufgrund eines Hinweises, dass mit einer Schusswaffe gedroht worden sei, waren mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Alle beteiligten Personen konnten vor Ort angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte mehrere erlaubnisfreie Schreckschusswaffen und Messer sicher, darunter auch die vermeintliche Tatwaffe. Verletzt wurde niemand. Gegen eine 42-jährige Frau wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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