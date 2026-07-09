POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 17-Jährigen

Weinheim / Speyer (ots) - Seit Mittwoch, 08.07.2026, 11:00 Uhr, wird eine in Speyer wohnende 30-jährige Frau vermisst. Sie verließ am 08.07.2026 gegen 11:00 Uhr ein Krankenhaus in Weinheim. In der Folge hielt sich die Vermisste möglicherweise in Karlsruhe auf. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 30-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen ...

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