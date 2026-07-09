Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung - 17-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Dienstag, 07.07.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 17-Jähriger vermisst. Er verließ am Dienstag gegen 17 Uhr seine Wohngruppe. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 17-Jährigen:

- sehr schlanke Statur - ca. 1,65m

Weitere Informationen und ein Foto des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/bY27bAy

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24150 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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