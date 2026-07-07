Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld - Wer kann Hinweise geben?

Lambsheim (ots)

Am Montagmorgen (06.07.2026), erhielt eine Seniorin aus Lambsheim gegen 10:30 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser schilderte der Frau, dass sich aktuell mehrere Räuber in der Umgebung aufhalten würden. Sie wurde darüber befragt, ob sie Bargeld zu Hause habe. Um das Geld der Seniorin nach einem möglichen Raubüberfall zuordnen zu können, empfahl der Polizist, dass die Polizei es registrieren könne.

Nachdem die Frau einverstanden war, übergab sie in der Marktstraße (nahe Kreuzung Hauptstraße) mehrere tausend Euro Bargeld an eine Frau. Die Frau wollte das Geld in einem Zivilfahrzeug registrieren und der Senioren wiedergeben.

Nachdem das Geld nicht zurückgebracht wurde, erstattete die Geschädigte eine Anzeige bei der Polizei.

Die Abholerin wird, wie folgt beschrieben:

-40 - 45 Jahre alt,

-schlanke Statur, dunkle Haare,

-bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Hose.

Haben Sie am Montag (06.07.2026) gegen 11 Uhr verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Marktstraße in Lambsheim gesehen? Können Sie Hinweise zu der beschriebenen Frau geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

- Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

- Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

- Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

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