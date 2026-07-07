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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld - Wer kann Hinweise geben?

Lambsheim (ots)

Am Montagmorgen (06.07.2026), erhielt eine Seniorin aus Lambsheim gegen 10:30 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser schilderte der Frau, dass sich aktuell mehrere Räuber in der Umgebung aufhalten würden. Sie wurde darüber befragt, ob sie Bargeld zu Hause habe. Um das Geld der Seniorin nach einem möglichen Raubüberfall zuordnen zu können, empfahl der Polizist, dass die Polizei es registrieren könne.

Nachdem die Frau einverstanden war, übergab sie in der Marktstraße (nahe Kreuzung Hauptstraße) mehrere tausend Euro Bargeld an eine Frau. Die Frau wollte das Geld in einem Zivilfahrzeug registrieren und der Senioren wiedergeben.

Nachdem das Geld nicht zurückgebracht wurde, erstattete die Geschädigte eine Anzeige bei der Polizei.

Die Abholerin wird, wie folgt beschrieben:

   -40 - 45 Jahre alt,
   -schlanke Statur, dunkle Haare,
   -bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Hose.

Haben Sie am Montag (06.07.2026) gegen 11 Uhr verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Marktstraße in Lambsheim gesehen? Können Sie Hinweise zu der beschriebenen Frau geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu 
     auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 
     an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie 
     bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die
     Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer 
     selbst.
   - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen 
     Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am 
     Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen 
     können.
   - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre 
     örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den 
     Sachverhalt über unserer Online-Wache: 
  www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.
   - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 
     963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen 
     kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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