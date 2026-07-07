Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 30.06.2026, gegen 10:30 Uhr, wollte eine 85-Jährige eine Arztpraxis am Ludwigsplatz aufsuchen. Vor der Arztpraxis wurde der Frau schwindelig. Ein Mann kam ihr zur Hilfe und begleitete sie in die Arztpraxis. Später bemerkte die Frau, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen wurde. Ob der Mann etwas mit der Tat zu tun hatte, ist noch unklar. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, normale Statur, kurze dunkle Haare und dunkler Hauttyp.

Zeugen die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

-Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell