Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Bankmitarbeiter - EC Karte entwendet: 2.000 Euro unberechtigt abgehoben

Otterstadt (ots)

Eine Seniorin wurde am Montagmittag, 06.07.2027, Opfer eines Betrugs. Die Geschädigte erhielt einen Telefonanruf eines angeblichen Mitarbeiters der Sparkasse, der vorgab, ihre EC Karte sei defekt und müsse überprüft werden. Für diese angebliche Prüfung werde ein weiterer Mitarbeiter die Karte persönlich abholen und anschließend zurückbringen. Kurz darauf erschien eine junge männliche Person an der Wohnanschrift der Seniorin und nahm die EC Karte entgegen. Die zugehörige PIN hatte die Geschädigte bereits im vorherigen Telefonat preisgegeben. Bevor die Seniorin die Karte sperren konnte, wurden insgesamt 2.000 Euro unberechtigt an einem Geldautomaten abgehoben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am 06.07.2026, zwischen 12 und 16.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Salierstraße und des Stickelpfads in Otterstadt beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis - Ihre Bank erfragt niemals Ihre Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am Telefon. - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Rufen Sie Ihre Bank unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an und geben Sie diese selbst über die Tasten ein. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

- Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

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