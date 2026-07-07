Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Recyclingbetrieb

Haßloch (ots)

Am späten Montagabend (06.07.2026, gegen 23:30 Uhr) brach in einem Restmüllcontainer eines Recyclingbetriebes in der Westrandstraße in Haßloch ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen konnten keine Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges in Brand setzen erlangt werden. Am wahrscheinlichsten kommt derzeit eine Selbstentzündung in Betracht. Der an den Containern entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

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