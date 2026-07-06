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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Dachstuhlbrand

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Montag, den 06.07.2026, gegen 13:35 Uhr brach im Dachstuhl eines Mehrparteienhauses in der Brunckstraße ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Ludwigshafen gelöscht werden, bevor dieser auf benachbarte Anwesen übergreifen konnte. Der Dachstuhl brannte komplett aus. Zwei darunter liegende Wohnungen sind aktuell nicht bewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt; sie wurde durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat Ermittlungen zwecks Klärung der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
F. Wunner, PvD

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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