Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dachstuhlbrand

Ludwigshafen (ots)

Am 06.07.2026, gegen 13:30 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus in der Brunckstraße im Bereich des Dachstuhls ein Feuer aus. Ein Übergreifen auf das restliche Wohnhaus konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Bewohnerin eines benachbarten Wohnhauses durch Rauchgas leicht verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

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