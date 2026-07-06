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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dachstuhlbrand

Ludwigshafen (ots)

Am 06.07.2026, gegen 13:30 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus in der Brunckstraße im Bereich des Dachstuhls ein Feuer aus. Ein Übergreifen auf das restliche Wohnhaus konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Bewohnerin eines benachbarten Wohnhauses durch Rauchgas leicht verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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