Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand von abgeernteten Feldern - Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.07.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6307940

Nachdem am Freitag (03.07.2026, gegen 14:20 Uhr) eine Feldfläche von ca. 20 - 25 Hektar südwestlich von Haßloch (zwischen Reitsportverein Pfalzmühle und Hans-Böckler-Straße/Obermühle) in Brand geriet, hat die Kriminalpolizei Neustadt a. d. Weinstraße die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer an unterschiedlichen Stellen an der Feldfläche aus. Die genaue Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Am gleichen Tag, gegen 18 Uhr, wurden der Polizei darüber hinaus zwei brennende Heuballen auf dem Feld zwischen dem ehemaligen Badepark und dem Sägmühlweg gemeldet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Hier dürfte kein Schaden entstanden sein.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, wird derzeit ermittelt.

Zur Aufklärung bittet die Kriminalpolizei, um Hinweise aus der Bevölkerung:

Haben Sie in der Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr Personen oder Fahrzeuge auf dem Feld zwischen Reitsportverein Pfalzmühle und Hans-Böckler-Straße/Obermühle gesehen?

Oder haben Sie gegen 18 Uhr auf dem Feld zwischen dem ehemaligen Badepark und dem Sägmühlweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de .

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