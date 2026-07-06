PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand von abgeernteten Feldern - Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.07.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6307940

Nachdem am Freitag (03.07.2026, gegen 14:20 Uhr) eine Feldfläche von ca. 20 - 25 Hektar südwestlich von Haßloch (zwischen Reitsportverein Pfalzmühle und Hans-Böckler-Straße/Obermühle) in Brand geriet, hat die Kriminalpolizei Neustadt a. d. Weinstraße die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer an unterschiedlichen Stellen an der Feldfläche aus. Die genaue Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Am gleichen Tag, gegen 18 Uhr, wurden der Polizei darüber hinaus zwei brennende Heuballen auf dem Feld zwischen dem ehemaligen Badepark und dem Sägmühlweg gemeldet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Hier dürfte kein Schaden entstanden sein.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, wird derzeit ermittelt.

Zur Aufklärung bittet die Kriminalpolizei, um Hinweise aus der Bevölkerung:

Haben Sie in der Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr Personen oder Fahrzeuge auf dem Feld zwischen Reitsportverein Pfalzmühle und Hans-Böckler-Straße/Obermühle gesehen?

Oder haben Sie gegen 18 Uhr auf dem Feld zwischen dem ehemaligen Badepark und dem Sägmühlweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 13:42

    POL-PPRP: Notlandung eines Kleinflugzeugs

    Gönnheim (ots) - Am Mittag des 05.07.2026 kam es im Bereich Gönnheim (Landkreis Bad Dürkheim) zu einer Notlandung eines Propellerflugzeugs. Die Maschine war zuvor in Landshut gestartet und befand sich auf dem Weg nach Geilenkirchen. Eine geplante Zwischenlandung zum Auftanken sollte in Bad Dürkheim erfolgen. Während des Fluges trat vermutlich ein technischer Defekt auf, infolgedessen sich der Motor abschaltete und ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 13:39

    POL-PPRP: Tatverdächtiger nach Telefonbetrug in Untersuchungshaft

    Speyer (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Bereits am 12.03.2026 erhielt eine Seniorin aus Speyer einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, der die Geschädigte unter der Legende unberechtigter Kontoabbuchungen dazu bewog, einem weiteren Mann an ihrer Haustür zwei EC-Karten samt PIN-Nummern auszuhändigen. Im Anschluss hoben die ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 12:53

    POL-PPRP: Betrugsversuche erkannt

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitagvormittag (03.07.2026) erhielten zwei Senioren aus Ludwigshafen Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten. Diese berichteten ihnen von Hinweisen auf bevorstehende Einbrüche und erkundigten sich nach Wertsachen in ihrem Haushalt. Beide Geschädigten erkannten die Betrugsversuche rechtzeitig. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Die Polizei ruft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren