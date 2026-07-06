Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Notlandung eines Kleinflugzeugs

Gönnheim (ots)

Am Mittag des 05.07.2026 kam es im Bereich Gönnheim (Landkreis Bad Dürkheim) zu einer Notlandung eines Propellerflugzeugs. Die Maschine war zuvor in Landshut gestartet und befand sich auf dem Weg nach Geilenkirchen. Eine geplante Zwischenlandung zum Auftanken sollte in Bad Dürkheim erfolgen. Während des Fluges trat vermutlich ein technischer Defekt auf, infolgedessen sich der Motor abschaltete und der Pilot das Flugzeug in einem Wingert notlanden musste. Am Propellerflugzeug entstand Totalschaden, der auf etwa 60.000 Euro geschätzt wird. Der 61-jährige Pilot sowie eine weitere Insassin blieben unverletzt. Das Flugzeug muss aufgrund der erheblichen Beschädigungen vor Ort zerlegt und abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell