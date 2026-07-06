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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach Telefonbetrug in Untersuchungshaft

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Bereits am 12.03.2026 erhielt eine Seniorin aus Speyer einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, der die Geschädigte unter der Legende unberechtigter Kontoabbuchungen dazu bewog, einem weiteren Mann an ihrer Haustür zwei EC-Karten samt PIN-Nummern auszuhändigen. Im Anschluss hoben die Täter insgesamt 4.000 Euro Bargeld vom Konto der Geschädigten ab.

Im Rahmen der intensiven und umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen konnte ein Tatverdacht gegen einen 26-Jährigen aus Pfungstadt erlangt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankental (Pfalz) wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs erlassen. Der 26-Jährige wurde daraufhin am Donnerstag (02.07.2026) an seiner Wohnanschrift in Pfungstadt durch Polizeikräfte verhaftet. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.mjv.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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