POL-PPRP: Tatverdächtiger bei Einbruch in Imbiss gestellt
Speyer (ots)
In der Nacht zum Sonntag (05.07.2026), gegen 3 Uhr, beobachtete der Besitzer eines Imbisses in der Auestraße in Speyer über seine Überwachungskamera, wie ein Mann versuchte, die Eingangstür aufzubrechen. Die alarmierten Polizeikräfte trafen den 31-jährigen Tatverdächtigen beim Aufbrechen des Imbisses an. Bei einer Dursuchung des Mannes und seines mitgeführten Autos wurden Einbruchswerkzeuge und eine Gesichtsmaske sichergestellt. Es wird derzeit ermittelt ob der Mann für weitere, ähnlich gelagerte, Taten verantwortlich ist.
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