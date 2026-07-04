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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Speyer) - Balkonbrand

Speyer (ots)

Am Freitag, den 03.07.2026, gegen 18:10 Uhr entstand auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße ein Brand. Das Brandereignis wurde durch den technischen Defekt einer Lichterkette ausgelöst. Hierbei wurde niemand verletzt; es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
F. Wunner, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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