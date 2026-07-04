POL-PPRP: (Speyer) - Balkonbrand
Speyer (ots)
Am Freitag, den 03.07.2026, gegen 18:10 Uhr entstand auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße ein Brand. Das Brandereignis wurde durch den technischen Defekt einer Lichterkette ausgelöst. Hierbei wurde niemand verletzt; es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.
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