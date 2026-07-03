Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand von abgeernteten Feldern

Haßloch (ots)

Am Freitag, 03.07.2026 um 15:45 Uhr wurde der Brand eines abgeernteten Feldes südwestlich von Haßloch gemeldet, der sich aufgrund der herrschenden Trockenheit schnell ausbreitete. Im Verlauf des Einsatzes wurden mehrere Ausbruchstellen entdeckt. Insgesamt war eine Fläche von 20-25 Hektar betroffen. Die Ursache ist bislang unklar. Im Einsatz waren seitens der Polizei neben Kräften der Polizeidirektion Neustadt auch ein Polizeihubschrauber. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Kräften vor Ort war, konnte die Brände schließlich löschen. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

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