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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand

Eußerthal (ots)

Am Freitag, 03.07.2026 um 13:30 Uhr kam es zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung in der Ziegelbergstraße in Eußertahl, der auch auf das Dach überschlug. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Zur Brandursache liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der Schaden wird aktuell auf ca. 70.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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