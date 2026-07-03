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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handel mit Kokain - 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Donnerstagmorgen (02.07.2026) durchsuchten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) die Wohnung eines 32-Jährigen in Speyer. Aufgrund von umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei stand der Mann im Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu handeln. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten rund 500 Gramm Amphetamin, ca. 650 Gramm Kokain, rund 1,5 kg Marihuana, mehrere Mobiltelefone und rund 8.600 Euro Bargeld sicher. Der 32-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain, Amphetamin und Cannabis in nicht geringen Mengen.

Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.mjv.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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