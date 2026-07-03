POL-PPRP: Knallgeräusch in Klingenmünster - Nachtragsmeldung
Klingenmünster (ots)
Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 03.07.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6307598
Nachdem heute gegen 10:35 Uhr ein Knallgeräusch aus einem Wohngebiet in Klingenmünster gemeldet wurde, haben Polizeikräfte nach einer möglichen Ursache gesucht. Zwischenzeitlich konnte bestätigt werden, dass es zu der Zeit zu einem Überschallflug in der Region gekommen ist. Die polizeilichen Maßnahmen wurden daher beendet.
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