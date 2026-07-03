POL-PPRP: Knallgeräusch in Klingenmünster - Nachtragsmeldung

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Donnerstag (02.07.2026), gegen 18:40 Uhr, war ein 21-jähriger Autofahrer auf der L528 von Böhl-Iggelheim kommend in Richtung Speyer unterwegs. Auf Höhe der dortigen Kläranlage querte ein 86-jähriger Mann zu Fuß mit einem Fahrrad und seinem Hund die Fahrbahn über eine Verkehrsinsel. Hierbei wurden der Mann und sein Hund von dem Auto erfasst. Der 86-Jährige wurde schwer verletzt und in ein ...

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