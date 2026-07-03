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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Knallgeräusch in Klingenmünster - Nachtragsmeldung

Klingenmünster (ots)

Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 03.07.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6307598

Nachdem heute gegen 10:35 Uhr ein Knallgeräusch aus einem Wohngebiet in Klingenmünster gemeldet wurde, haben Polizeikräfte nach einer möglichen Ursache gesucht. Zwischenzeitlich konnte bestätigt werden, dass es zu der Zeit zu einem Überschallflug in der Region gekommen ist. Die polizeilichen Maßnahmen wurden daher beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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