Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Knallgeräusch in Klingenmünster

Klingenmünster (ots)

Heute (03.07.2026), gegen 10:35 Uhr, wurde der Polizei ein Knallgeräusch in einem Wohngebiet in Klingenmünster gemeldet. Aktuell sind Polizeikräfte vor Ort und suchen nach einer möglichen Ursache. Aktuell liegen keine Hinweise auf verletzte Personen oder Beschädigungen vor.

Erste Ermittlungen zufolge könnte auch ein Überschallflugzeug das Knallgeräusch verursacht haben.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

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