PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Knallgeräusch in Klingenmünster

Klingenmünster (ots)

Heute (03.07.2026), gegen 10:35 Uhr, wurde der Polizei ein Knallgeräusch in einem Wohngebiet in Klingenmünster gemeldet. Aktuell sind Polizeikräfte vor Ort und suchen nach einer möglichen Ursache. Aktuell liegen keine Hinweise auf verletzte Personen oder Beschädigungen vor.

Erste Ermittlungen zufolge könnte auch ein Überschallflugzeug das Knallgeräusch verursacht haben.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 09:03

    POL-PPRP: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Donnerstag (02.07.2026), gegen 18:40 Uhr, war ein 21-jähriger Autofahrer auf der L528 von Böhl-Iggelheim kommend in Richtung Speyer unterwegs. Auf Höhe der dortigen Kläranlage querte ein 86-jähriger Mann zu Fuß mit einem Fahrrad und seinem Hund die Fahrbahn über eine Verkehrsinsel. Hierbei wurden der Mann und sein Hund von dem Auto erfasst. Der 86-Jährige wurde schwer verletzt und in ein ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 13:43

    POL-PPRP: Achtung vor Telefonbetrug - Zeugen gesucht

    Neuhofen / Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochnachmittag (01.07.2026) erhielten zwei Seniorinnen aus Neuhofen Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern. Unter dem Vorwand einer unberechtigten Kontoabbuchung gelangte der Anrufer an die PIN-Nummern der EC-Karten der Geschädigten. Noch während dem Telefonat holte ein Mann die EC-Karten der Geschädigten, angeblich zur Prüfung, ab. Im Anschluss stellten beide Frauen ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 10:44

    POL-PPRP: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

    Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Mittwoch (01.07.2026), gegen 19:15 Uhr, meldeten Zeugen einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße in Neustadt. Durch die Feuerwehr wurde in der Wohnung brennendes Papier festgestellt und gelöscht, bevor das Feuer auf das Gebäude übergreifen konnte. Nach ersten Ermittlungen entzündete der Wohnungsinhaber das Papier selbst. Er erlitt eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren