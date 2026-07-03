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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstag (02.07.2026), gegen 18:40 Uhr, war ein 21-jähriger Autofahrer auf der L528 von Böhl-Iggelheim kommend in Richtung Speyer unterwegs. Auf Höhe der dortigen Kläranlage querte ein 86-jähriger Mann zu Fuß mit einem Fahrrad und seinem Hund die Fahrbahn über eine Verkehrsinsel. Hierbei wurden der Mann und sein Hund von dem Auto erfasst. Der 86-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Hund verstarb vor Ort. Der 21-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Das Auto, das Fahrrad und der verstorbene Hund wurden sichergestellt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zeugen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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