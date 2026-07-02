Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Achtung vor Telefonbetrug - Zeugen gesucht

Neuhofen / Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.07.2026) erhielten zwei Seniorinnen aus Neuhofen Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern. Unter dem Vorwand einer unberechtigten Kontoabbuchung gelangte der Anrufer an die PIN-Nummern der EC-Karten der Geschädigten. Noch während dem Telefonat holte ein Mann die EC-Karten der Geschädigten, angeblich zur Prüfung, ab. Im Anschluss stellten beide Frauen Bargeldabhebungen im vierstelligen Bereich fest. Beide Geschädigten beschrieben den Abholer als circa 25 Jahre alt, schlank, mit dunklen, kurzen Haaren. Er trug eine Jeans und ein T-Shirt.

Wer hat den Täter am Mittwoch, zwischen 13:15 und 14:15 Uhr, im Bereich der Weinbietstraße, bzw. zwischen 14:30 und 14:45 Uhr im Bereich der Schillerstraße gesehen? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

In einem weiteren Fall erkannte eine Seniorin aus Ludwigshafen einen Betrugsversuch rechtzeitig. Hier gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und berichtete von Hinweisen auf einen bevorstehenden Einbruch bei der Frau. Als er angab, dass er bei der Frau vorbeikommen wolle, beendete sie das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

- Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

- Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

- Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

- Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unsere Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

- Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

- Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

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