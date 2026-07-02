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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Mittwoch (01.07.2026), gegen 19:15 Uhr, meldeten Zeugen einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße in Neustadt. Durch die Feuerwehr wurde in der Wohnung brennendes Papier festgestellt und gelöscht, bevor das Feuer auf das Gebäude übergreifen konnte. Nach ersten Ermittlungen entzündete der Wohnungsinhaber das Papier selbst. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde medizinisch versorgt. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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