POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 30-Jähriger

Frankenthal (ots) - Am Montag (29.06.2026), gegen 17:20 Uhr, verließ eine Seniorin ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Radolfstraße, als sie im Treppenhaus zwei Männer bemerkte. Noch bevor die Frau die Wohnungstür wieder schließen konnte, lief einer der Männer unmittelbar auf sie zu, stieß sie zur Seite und betrat ihre Wohnung. Kurz darauf kam er mit der Schmuckschatulle der Geschädigten zurück und ...

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