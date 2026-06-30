Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung - 30-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Dienstag, 30.06.2026, wird eine in Ludwigshafen wohnende 30-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstag gegen 10 Uhr ein Krankenhaus in der Semmelweisstraße in Ludwigshafen. Zuletzt wurde die Vermisste auf der Station des Krankenhauses gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 30-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

- 30 Jahre, - 1,75m, - 75kg, - dunkle Hautfarbe, - dunkle schulterlange Haare, - braune Augen, - blaue Jeans, - T-Shirt

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/FcTUqe8

Gesuchte Hinweise

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an die Kriminalinspektion Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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