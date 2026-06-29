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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand mehrerer Schrebergartengrundstücke

Neustadt an der Weinstraße - (ots)

Am 26.06.2026 kam es gegen 17:30 Uhr auf einem Schrebergartengrundstück entlang der L532 zwischen Mußbach und Haßloch zu einem Brand. Das Feuer breitete sich sowohl in nördliche als auch in südliche Richtung aus und erfasste mehrere angrenzende Parzellen. Mindestens sechs Gartenhütten sowie ein Pkw wurden durch die Flammen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 70.000 Euro geschätzt. Drei Personen erlitten Verletzungen infolge der starken Rauchentwicklung und wurden zur medizinischen Überwachung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Für die Dauer der Löscharbeiten blieb die L532 zwischen dem Kreisverkehr Westrandstraße und der Einmündung zur B38 von etwa 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr vollständig gesperrt.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer: 06321 854-0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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