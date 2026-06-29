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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tödlicher Badeunfall - Korrekturmeldung

Neuhofen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.06.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6303475

Nachdem ein 30-jähriger Mann aus Mannheim am Samstagnachmittag (27.06.2026) bei einem Badeunfall verstorben ist, hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen ein Todesermittlungsverfahren zur Klärung der genauen Umstände eingeleitet. Entgegen der ursprünglichen Meldung ereignete sich der Todesfall nicht an einem Badesee, sondern an einem See in einem Naturschutzgebiet nahe Neuhofen, an dem das Baden verboten ist. Nach aktuellem Ermittlungsstand ging der Mann zum Schwimmen in den See und ging unter. Seine Begleiter, weitere Zeugen sowie Kräfte der Feuerwehr konnten den Mann am Grund des Sees lokalisieren, ihn jedoch aufgrund der Wassertiefe nicht retten. Er wurde schließlich durch einen Rettungstaucher des DLRG geborgen, Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.06.2026 – 20:30

    POL-PPRP: Tödlicher Badeunfall - Kriminalpolizei ermittelt

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