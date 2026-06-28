POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 24-Jährigen. Nachtrag zur Pressemeldung von 26.06.2026 unter https://s.rlp.de/ZHCTNrt
Speyer (ots)
Der am 24.06.2026 als vermisst gemeldete 24-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell