POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 24-Jährigen. Nachtrag zur Pressemeldung von 26.06.2026 unter https://s.rlp.de/ZHCTNrt

Neuhofen (ots) - Am Samstagnachmittag, 27.06.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es an einem Badesee bei Neuhofen zu einem tödlichen Badeunfall. Ein 30-jähriger Mann aus Mannheim hielt sich gemeinsam mit Freunden an dem See auf und ging allein zum Schwimmen ins Wasser. Als seine Begleiter ihn nicht mehr sehen konnten, verständigten sie die Integrierte Leitstelle. Unverzüglich wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. ...

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