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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tödlicher Badeunfall - Kriminalpolizei ermittelt

Neuhofen (ots)

Am Samstagnachmittag, 27.06.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es an einem Badesee bei Neuhofen zu einem tödlichen Badeunfall. Ein 30-jähriger Mann aus Mannheim hielt sich gemeinsam mit Freunden an dem See auf und ging allein zum Schwimmen ins Wasser. Als seine Begleiter ihn nicht mehr sehen konnten, verständigten sie die Integrierte Leitstelle. Unverzüglich wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Diese erfolgten unter anderem mit einem Rettungshubschrauber sowie mehreren Booten der Freiwilligen Feuerwehr. Im Rahmen der Suche wurde der 30-jährige Mann im Wasser treibend durch ein Rettungsboot der Feuerwehr geborgen. Die unmittelbar eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Geschehens aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Schulte
Führungszentrale

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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