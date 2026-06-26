POL-PPRP: Person bei Fahrzeugbrand verstorben
Gommersheim (ots)
Am Freitag (26.06.2026), gegen 12:25 Uhr, meldeten Zeugen ein brennendes Fahrzeug auf einem Feldweg neben der L530, zwischen Neustadt-Geinsheim und Gommersheim. Das Fahrzeug brannte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte vollständig aus. In dem Fahrzeug befand sich eine Person, die nur noch tot geborgen werden konnte. Der Brand wurde zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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