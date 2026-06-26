POL-PPRP: Person bei Fahrzeugbrand verstorben

Römerberg (ots) - Seit Mittwoch, 24.06.2026, wird ein in Römerberg wohnender 24-Jähriger vermisst. Er verließ am Mittwoch gegen 23:00 Uhr seine Meldeadresse. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht aufgrund einer geistigen Behinderung ausgeschlossen werden, dass sich der 24-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so ...

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