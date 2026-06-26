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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand Wohnhaus

Frankenthal (ots)

Am Freitagmorgen (26.06.2026) brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einem Wohnhaus im Studernheimer Weg in Frankenthal aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zwei Bewohner erlitten durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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