Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Badeunfall in Altrip - 35-Jähriger tot aufgefunden

Altrip (ots)

Nachtragsmeldung zur Meldung vom 21.06.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6298655

Am Samstag, den 20.06.2026, wurde der Polizei ein möglicher Badeunfall im Jägerweiher in Altrip gemeldet. Unmittelbar nach dem Notruf wurden umfassende Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Technische Einsatzeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz und Logistik führte in den folgenden Tagen intensive Suchmaßnahmen durch. Dabei kamen unter anderem Sonartechnik sowie Polizeitaucher zum Einsatz.

Am Donnerstagmittag, den 25.06.2026, konnte schließlich der Leichnam des vermissten 35-jährigen Mannes aus dem Gewässer geborgen werden. Aufgrund mitgeführter Ausweisdokumente war eine eindeutige Identifizierung möglich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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