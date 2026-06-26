POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 67-Jähriger
Carlsberg/Bad Dürkheim (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von 26.06.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6302498
Die seit dem 25.06.206 als vermisst gemeldete 67-Jährige konnte im Bereich Bad Dürkheim wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
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