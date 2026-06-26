POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 67-Jähriger

Carlsberg (ots) - Seit Donnerstag, 25.06.2026, wird eine aus dem Saarland stammende 67-Jährige Urlauberin vermisst. Sie verließ am Donnerstag gegen 18:00 Uhr den Campingplatz in Carlsberg. Zuletzt wurde die Vermisste im Bereich des Naturfreundhauses Rahnenhof gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 67-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die ...

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