Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 67-Jähriger

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Carlsberg (ots)

Seit Donnerstag, 25.06.2026, wird eine aus dem Saarland stammende 67-Jährige Urlauberin vermisst. Sie verließ am Donnerstag gegen 18:00 Uhr den Campingplatz in Carlsberg. Zuletzt wurde die Vermisste im Bereich des Naturfreundhauses Rahnenhof gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 67-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 67-Jährigen:

- ca.165cm groß - rote längere Haare - rotes Oberteil - führt eine Umhängetasche mit Leopardenmuster mit

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06359 9312-0 an die Polizeiinspektion Grünstadt zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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