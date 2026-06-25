POL-PPRP: Person mit Waffe konnte ermittelt werden ( zu Pressemeldung 25.06.2026 - 16:59)

Ludwigshafen (ots) - Zunächst wurde ein 74-jähriger Mann aus Ludwigshafen von einem unbekannten Täter angerufen. Der Anrufer stellte sich als "Thomas Berger, Kriminalpolizei Ludwigshafen, Wittelsbachstraße" vor und behauptete, es seien Unterlagen gefunden worden, die den Senior betreffen würden. Anschließend fragte er gezielt nach Goldbarren oder Goldmünzen und bot an, der Mann könne bis 19 Uhr persönlich in der ...

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