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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Person mit Waffe konnte ermittelt werden ( zu Pressemeldung 25.06.2026 - 16:59)

Speyer (ots)

Die Person, die in der Innenstadt Speyer mit einer vermeintlichen Schusswaffe gesehen wurde, konnte ermittelt werden. Es handelt sich um einen 43-jährigen Mann aus Speyer. Die vermeintliche Waffe, eine täuschen echt wirkende Spielzeugwaffe aus Plastik, wurde bei ihm aufgefunden. Diese wurde sichergestellt. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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