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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann mit Pistole löst Polizeieinsatz aus - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag (25.06.2026, gegen 12:30) informierte eine Zeugin die Polizei, dass in der Predigergasse in Speyer ein Mann mit einer Schusswaffe herumschreie.

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Person jedoch nicht angetroffen werden.

Den Zeugenaussagen zufolge soll der Mann zu Fuß in Richtung Johannesstraße und Mehlgasse gegangen sein. Dabei habe er jedoch keine Personen bedroht.

Trotz vieler Passanten meldete lediglich eine Person über Notruf den Sachverhalt. Bei den Fahndungsmaßnahmen konnten weitere Zeugen ermittelt werden, die die Person auch gesehen haben.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

   - ca. 40 Jahre alt
   - bekleidet mit einer dreiviertel-Hose und einem grau gefleckten 
     (Camouflage) Oberteil
   - schwarze bzw. graue kinnlange Haare

Wer kennt den Mann bzw. hat sein Verhalten beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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