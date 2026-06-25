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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Toter Mann aufgefunden - Veröffentlichung Bild des Verstorbenen

Hettenleidelheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6292494

Nachdem am 19.05.2026 ein toter Mann bei den Erdbeerfeldern zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg/Pfalz aufgefunden wurde, konnte der Sachverhalt durch die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Neustadt und der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) noch nicht aufgeklärt werden.

Daher bitten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Verstorbene war ca. 1,75 m groß und schlank. Als er aufgefunden wurde, war er mit einer hell- und dunkelbraun karierten Jacke, einem grauen Kapuzenpullover und einer olivgrünen Jogginghose bekleidet. Er trug keine Schuhe.

Ein Foto des Verstorbenen mit seinem Aussehen und seiner Bekleidung zum Zeitpunkt seines Todes finden Sie hier: https://s.rlp.de/kHKrNcq

Es handelt sich um ein älteres Bild des Mannes, welches digital angepasst wurde, um sein Aussehen und die Bekleidung zum Zeitpunkt seines Todes darzustellen.

Zeugen, die den Mann am Abend des 18.05.2026 bzw. in der Nacht auf den 19.05.2026 im Bereich Hettenleidelheim, Eisenberg/Pfalz oder Wattenheim gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.mjv.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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