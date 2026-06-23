Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Lambsheim/Gerolsheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressmeldung vom 19.06.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6298216

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw die K2 aus Richtung Lambsheim kommend in Fahrtrichtung Gerolsheim. Während eines Überholvorgangs geriet der 26-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 57-Jährigen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die K2 war für die Dauer der Unfallaufnahme rund fünf Stunden voll gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

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